Projeto de Fisioterapia da UEL oferece vagas para gestantes

O que é “ciclo gravídico-puerperal”? Este nome difícil designa um período que compreende um processo fisiológico que gera mudanças físicas, psicológicas e sociais na mulher e é influenciado por inúmeros fatores, biológicos e socioculturais.





Vai da concepção do filho até semanas ou meses após seu nascimento, dependendo destes mesmos fatores.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





É também um conceito essencial no projeto coordenado pela professora Roberta Romaniolo de Mattos, do Departamento de Fisioterapia, intitulado “Avaliação e intervenção da Fisioterapia no ciclo gravídico-puerperal”.





Embora em execução desde setembro de 2022, este projeto é o herdeiro de muitos outros, que o vêm antecedendo desde 1992, com o conhecido Curso para Gestantes do Hospital Universitário da UEL.



Publicidade





Mattos foi estagiária no curso quando graduanda, supervisionada pela professora Maria Aparecida do Carmo Assad, já aposentada. Voltou como docente e prosseguiu no projeto de atendimento às futuras mães, além de criar o GPEEGSP (Grupo de pesquisa, ensino e extensão na gestação e puerpério).







Antes realizado no Ambulatório de Fisioterapia do HU/UEL, o projeto é agora desenvolvido no Laboratório de Ensino de Fisioterapia, no Centro de Ciências da Saúde.





Lá, dispõe de tatame, aparelhos (bolas, bastões, etc.) e outros equipamentos para os exercícios físicos. Também uma sala de aula e TV para orientações teóricas e ações de Educação em Saúde.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: