Tinder lança recurso que facilita divulgação de informações sobre encontros

O Tinder lança nesta segunda-feira (22) o recurso "Compartilhar Meu Date", que facilita o compartilhamento de informações sobre encontros marcados no aplicativo.



Os usuários da plataforma de relacionamentos poderão criar e enviar para contatos externos um link que mostrará nome, data, horário, local e foto da pessoa com quem irão se encontrar, garantindo uma maior segurança para o processo.

O recurso será lançado nos próximos meses no Brasil e em mais 18 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Japão.



Para usar o recurso, o usuário terá que abrir o menu de opções na conversa com o match, selecionar a opção "Compartilhar meu date", inserir as informações e compartilhar o link com os contatos desejados.

O aplicativo vai permitir criar um número ilimitado dessas páginas com até 30 dias de antecedência ao encontro.



Segundo pesquisa da empresa, 51% dos solteiros com menos de 30 anos abre aos amigos os detalhes de seus encontros. Além disso, 18% compartilha seus planos de encontro com a mãe.

Esta não é a primeira vez que a empresa lança funções que envolvem amigos e familiares nos encontros. Em outubro, o Tinder liberou o recurso "matchmaker", que permite que contatos externos acessem o aplicativo para indicar possíveis matches ao usuário.



A opção permite convidar pessoas não registradas no Tinder, mas quem ainda escolhe se quer iniciar uma conversa é o outro usuário do aplicativo, que precisa dar like na pessoa.



Dicas de segurança sugeridas pelo Tinder:



Nunca envie dinheiro ou informações financeiras; Proteja suas informações pessoais; Fique na plataforma; Cuidado com relacionamentos a distância e internacionais; Denuncie todos os comportamentos suspeitos e ofensivos.