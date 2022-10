Cinema na Praça intensifica agenda no norte do Paraná

Os moradores de Jataizinho tiveram um encontro na noite de sexta-feira (7) com a sétima arte. A cidade da região Norte, nas margens do Rio Tibagi, foi o palco da retomada da agenda do Cinema na Praça, que vai percorrer mais de 50 municípios do Paraná. No sábado (8) foi a vez dos moradores de Bela Vista do Paraíso e neste domingo (9)a vez da população de Prado Ferreira, também na região metropolitana de Londrina receber a iniciativa.





A programação conta com dois filmes infantis: às 19h, "O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família" e, às 21h, "Os Croods 2 – Uma Nova Era". O primeiro acompanha os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas e o segundo leva os Croods a um paraíso que atende todas necessidades deles.

O itinerário no Interior segue até dezembro, sempre com duas sessões por cidade, e nos meses de janeiro e fevereiro vai compor as atividades do Governo do Estado no Litoral durante a temporada de verão. A primeira sessão era para ter acontecido em São Sebastião da Amoreira, na quinta-feira (6), mas foi cancelada em função das chuvas.





As sessões do programa Cinema na Praça são gratuitas. Essa é uma iniciativa do Governo do Paraná, com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association, para levar a telona a cidades com até 30 mil habitantes que não têm cinemas de rua e nem em centros comerciais.

Os filmes são exibidos em uma carreta adaptada com uma tela de cinema, que percorre o Estado e se fixa em praças ou outros locais a céu aberto, onde reúne um grande público.





Confira a agenda de outubro a fevereiro:

Jandaia do Sul – 12/10



Lunardelli – 13/10

Lidianópolis – 14/10

Cambira – 15/10

Marilândia do Sul – 16/10

Mandaguaçu – 19/10

Ourizona – 20/10

Atalaia – 21/10

Ângulo – 22/10

Colorado – 23/10

Lobato – 27/10

Itaguajé – 28/10

Jardim Olinda – 29/10

Santo Antônio do Caiuá – 30/10

São Pedro do Paraná – 31/10

Querência do Norte – 03/11

Santa Cruz de Monte Castelo – 04/11

Rondon – 05/11

Japurá – 06/11

Alto Paraíso – 10/11

São Jorge do Patrocínio – 11/11

Iporã – 12/11

Alto Piquiri – 16/11

Mariluz – 17/11

Moreira Sales – 18/11

Boa Esperança – 19/11

Goioerê – 20/11

Mamborê – 25/11

Terra Boa – 26/11

Peabiru – 27/11

Araruna – 28/11

Iretama – 01/12

Boa Ventura de São Roque – 02/12

Campina do Simão – 03/12

Laranjal – 04/12

Nova Laranjeiras – 08/12

Laranjeiras do Sul – 09/12

Candói – 10/12

Reserva do Iguaçu – 12/12

Wenceslau Braz – 14/12

Andirá – 15/12

Sertanópolis – 16/12

Primeiro de Maio – 17/12

Florestópolis – 18/12

Litoral

Guaratuba – 05, 06, 07, 08/01

Matinhos – 12, 13, 14, 15/01

Pontal do Paraná – 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29/01

Paranaguá – 02 e 03/02

Morretes – 04 e 05/02

Antonina – 09 e 10/02

Matinhos – 11 e 12/02