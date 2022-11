24ª edição do Festival Kinoarte de Cinema premia vencedores

Terminou domingo (6) a 24ª edição do Festival Kinoarte de Cinema (FKC). O evento, que começou no dia 30 de outubro, exibiu no Espaço Villa Rica, mais de 50 filmes entre curtas e longas metragens, documentários e ficções, que circularam pelos principais festivais de cinema no Brasil e no exterior. A realização foi do Instituto de Cinema de Londrina (Kinoarte). A edição trouxe na programação competitivas de curtas-metragens, projeto Kinocidadão dirigido a estudantes das escolas públicas municipais de Londrina, sessão ao ar livre na Warta e oficina de atuação. Os organizadores do festival avaliaram que depois de dois anos de edições virtuais, o público londrinense correspondeu à expectativa e prestigiou o evento.





A solenidade de premiação dos vencedores das quatro competitivas realizadas pelo evento - Internacional (Iberoamericana), Nacional, Paranaense e Londrinense selecionados pelos júris popular e oficial - foi no domingo a noite com a entrega do troféu Udihara, homenagem do FKC ao pioneiro do cinema londrinense, Hikoma Udihara (90 anos do cinema de Londrina). O Festival premiou em dinheiro os primeiros colocados nas competitivas Nacional (R$ 5 mil), Paranaense (R$ 2 mil) e Londrinense (R$ 1 mil). Mais de 600 curtas-metragens se inscreveram para participar e 38 foram selecionados.

