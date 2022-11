Grupo Contadores de Mentira traz o espetáculo 'Cícera' hoje em Londrina

Nesta segunda-feira (7) tem teatro na Funcart, às 21h. O espetáculo é "Cícera", com o grupo Contadores de Mentira (Suzano - SP). A apresentação é de graça. O grupo de Suzano ainda apresenta a performance "Figura de Encruzilhada", no sábado, às 11h, no Calçadão de Londrina.





Sobre "Cícera": Na mala a alagoana Cícera traz um punhado de farinha, 4 filhas e o sonho de uma vida melhor. Em São Paulo encontra dureza, concreto, fome e saudade. “Cícera” é a história de uma mulher, mas é o retrato da vida de centenas de mulheres retirantes que deixam suas raízes na busca de igualdade social. A anciã, a jovem, a desbravadora, a mãe, a trabalhadora, a que luta por seus direitos. Todas são Cíceras.

Atravessada por cantos de trabalho, relatos e memórias a obra apresenta uma mulher nordestina em ponto de ebulição, que dança e saúda sua caminhada. “Cícera é um evocar das mulheres que habitam em nós... Que mesmo desconhecidas criam traços e caminhos por onde podemos pisar sem nunca esquecer o quão firmes são os laços entre nós”.





Ficha Técnica:

Atuação, Criação e Dramaturgia: Daniele Santana

Direção: Cleiton Pereira

Produção: Contadores de Mentira e Radar Cultural

Iluminação: Samuel Vital

Trilha Sonora: Cleiton Pereira

Cenografia: Cleiton Pereira e Daniele Santana

Cenotécnica: Kaique Calisto

Classificação Etária: 12 anos

Duração: 70 minutos





O CICLO é um projeto idealizado pela Palipalan Arte e Cultura com o patrocínio da Sanepar através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do 2º Registro de Imóveis de Londrina e apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, Codel Londrina , MARL - Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, Vila Triolé, Clube do Choro de Londrina, Museu Histórico de Londrina (UEL), Funcart e Olga - a livraria da cidade .