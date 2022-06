'A Noite do Triunfo' entra em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde em Londrina

"A Noite do Triunfo" vai entrar em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde em Londrina nesta segunda-feira (6). Com duas sessões diárias, às 16h e 19h30, o filme permanece em exibição também na terça (7) e quarta-feira (8).

O longa conta a história de Etienne, ator que está sempre desempregado e dirige uma oficina de teatro em uma prisão, em que reúne um grupo de prisioneiros para encenar a famosa peça Esperando Godot, de Samuel Beckett. Quando consegue permissão para levar os condenados para uma tour com uma peça pela França, finalmente tem a chance de prosperar. Cada data é um novo sucesso, fazendo com que uma relação ímpar se estabeleça entre o grupo de atores e o diretor. Com a apresentação final se aproximando, resta saber se a última noite será seu maior sucesso.

Dirigido por Emmanuel Courcol, o filme tem 1h46 e classificação indicativa de 14 anos. O elenco tem nomes como Kad Merad, Marina Hands e Laurent Stocker.





Lançado em 2020, foi exibido na abertura do Festival de Cannes no mesmo ano. Foi avaliado pela revista Marie Claire como “Inteligente e inspirador”; já o jornal Le Parisien o classificou como “Um filme muito engraçado e comovente”; segundo a Paris Match, “inspirado em eventos reais, o filme é impecável”.







Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (r. Maranhão, n°85, Centro de Londrina) 30 minutos antes das sessões. A inteira custa R$ 12,00 e a meia, R$ 6,00. Não são aceitos cartões.

Estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB, sindicato dos jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.





O uso de máscara é obrigatório, segundo o ato executivo N°36/2022, que determina a obrigatoriedade do uso de máscara facial de proteção individual em ambientes fechados da UEL (Universidade Estadual de Londrina).