'Jurassic World: Domínio' chega aos cinemas para fechar trilogia

O terceiro filme da franquia "Jurassic World" estreou nos cinemas em todo o Brasil nesta quinta-feira (2) com muita nostalgia. O novo longa traz de volta alguns rostos conhecidos da trilogia original, como Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill. Os veteranos atores reprisam seus papéis da produção original, de 1993.

Do mesmo diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, e roteiro de Emily Carmichael, Jurassic World tem aproximadamente duas horas e meia de duração. Novamente, como no primeiro filme da franquia, os dinossauros escapam da ilha e passam a viver - e caçar - junto com os humanos, estes últimos cada vez mais gananciosos.

Confira a sinopse do filme Jurassic World: Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

Assista ao trailer

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 15h, 16h, 19h e às 22h (Dublado e Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) 14h, 14h40, 15h20, 17h10, 17h50, 18h30, 19h15, 20h20, 21h e às 21h40 (Dublado e Legendado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 13h30, 14h30, 16h15, 17h30, 18h30, 19h, 20h10, 20h30 e às 21h50 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 13h, 14h30, 16h, 17h30, 18h, 19h, 20h30, 21h50 e às 22h (Dublado e Legendado). Cine Villa Rica - (de quinta a quarta-feira) às 14h, 17h e às 20h (Dublado e Legendado).

Classificação: 16 anos.



Confira a programação completa dos cinemas!



Luta pela Fé: A História do Padre Stu

Direção: Rosalind Ross.

Sinopse: Quando uma lesão encerra sua carreira no boxe, Stuart Long (Mark Wahlberg) se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen (Teresa Ruiz), uma professora católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la. Mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria ser um padre católico.

Onde assistir: CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 13h30 (Dublado).

Classificação: 14 anos.

Trailer:

Top Gun: Maverick

Direção: Joseph Kosinski.

Sinopse: Um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 15h30, 16h30, 18h50, 19h10, 21h30 e às 21h50 (Dublado e Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) 14h20, 15h, 17h30, 18h, 20h40 e às 21h30 (Dublado e Legendado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 14h, 16h, 16h35, 19h10 e às 21h45 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 13h40, 14h30, 15h20, 16h20, 17h, 19h, 19h30, 21h, 21h40 e às 22h (Dublado e Legendado).

Classificação: 14 anos.

Trailer:

Dog: Uma Aventura de uma Vida

Direção: Reid Carolin.

Sinopse: O ex-soldado Jackson Briggs (Channing Tatum) recebe a missão de levar a pastor-belga do exército Lulu ao funeral do melhor amigo humano do cão, o treinador de cachorros Riley. Por estar tentando conseguir uma vaga em uma empresa de segurança privada, tendo seu futuro nas mãos de seu antigo comandante, que o evita - o único capaz de escrever a recomendação necessária para tal - o funeral do treinador de cachorros do exército pode ser a oportunidade perfeita para deixar seu ex-comandante sem saída, e conseguir o documento que precisa.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 21h (Legendado).

Classificação: 14 anos.

Trailer:

Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura

Direção: Sam Raimi.

Sinopse: Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange, e seu parceiro Wong, continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 18h20 e às 21h (Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 13h15, 15h30, 18h20 e às 21h15 (Dublado e Legendado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 17h40 e às 21h30 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 14h, 16h30, 19h e às 21h30 (Dublado).

Classificação: 16 anos.

Trailer:

Sonic 2: O Filme

Direção: Jeff Fowler.

Sinopse: Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel, no Havaí. Mas para a infelicidade do ouriço, a data acaba coincidindo com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, depois que o doutor do mal vai embora para o planeta cogumelo. O terrível Robotnik está à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 16h10 e às 18h35 (Dublado).

Classificação: 12 anos.

Trailer:

A Noite do Triunfo

Direção: Emmanuel Courcol.

Sinopse: Etienne é um ator que não consegue muitos trabalhos, isso até que um dia ele decide se juntar a uma oficina de teatro na prisão. Encarregado de ajudar os encarcerados a atuar, o grupo parece estar relutante em continuar na oficina, mas quando Etienne fala que eles irão encenar a peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, a turma começa a ficar mais motivada. A oficina, no entanto, ficará apenas algumas semanas em funcionamento, mas Etienne acaba conseguindo que o diretor da prisão aceite que a oficina fique mais seis meses em funcionamento a fim de finalizar o grande espetáculo.

Onde assistir: Cine Ouro Verde - (de segunda a quarta) às 16h e às 19h30 (Legendado).

Classificação: Livre.

Trailer: