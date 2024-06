Ator de 'Piratas do Caribe' expôs medo de tubarões antes de ataque mortal

Tamayo Perry, 49, admitiu ter medo de tubarões antes do ataque do animal que o matou no último domingo (23).



Em 2015, o ator falou sobre o assunto ao repercutir, em suas redes sociais, o ataque de tubarões contra o surfista Mick Fanning, 43, na África do Sul. "O incidente com Mick é uma grande indicação de que a misericórdia de Jesus é mais do que suficiente. Os tubarões me assustam, e estou feliz que o bom Deus tenha protegido Mick hoje. Somente o Senhor pode dizer quando chegará a sua hora", declarou, à época, o astro da franquia "Piratas do Caribe".

Quatro anos depois, Perry voltou a desabafar na web sobre o receio de topar com o predador marinho. "As pessoas conseguem sentir o cheiro de tubarões por aí? Não sei se é imaginação minha, mas juro que consigo sentir o cheiro quando eles estão por perto."



O temor constante aos tubarões foi confirmado, inclusive, por pessoas próximas ao ator. "Tamayo sempre aludiu ao fato de tê-los visto [enquanto surfava] e sentido sua presença", contou um amigo dele ao jornal The Daily Beast.