Cinemas de Londrina exibem 'Super Mario' em sessões adaptadas para pessoas autistas

Cinemas de dois shoppings de Londrina preparam sessões inclusivas para pessoas com transtorno do espectro autista de “Super Mario Bros – O Filme”, no início da tarde deste sábado (20). No Londrina Norte Shopping, a sessão reservada é a das 13h10 e no Catuaí Shopping, a exibição vai começar às 13h30.





Nos dois casos, os filmes serão projetados em 2D e dublados.

No Catuaí Shopping Londrina, a sessão vai contar com adaptações especiais na sala: luzes parcialmente acesas, volume do som ajustado, temperatura ajustada (22°C), portas abertas para a livre circulação do público e não haverá a exibição de trailers e publicidade.





Semelhantemente, a sessão Cine Azul do Norte Shopping terá som mais baixo, iluminação diferenciada e com a possibilidade do público andar, dançar, gritar e cantar à vontade durante a exibição, de forma a mais inclusivas a crianças com distúrbios sensoriais.





Baseado na série de videogames da Nintendo, “Super Mario – O Filme” conta a história dos irmãos encanadores Mario e Luigi e de como eles vão parar no reino dos cogumelos, governado pela revolucionária Princesa Peach. Ao lado dela, Mario tenta resgatar Luigi e enfrenta Bowser, o rei dos Koopas, com a ajuda de outros personagens clássicos dos jogos, como o cogumelo Toad e Donkey Kong.





Nostálgico para os mais velhos e com enredo e cores atrativos para crianças, o longa é a maior bilheteria de 2023 até o momento e a projeção é que arrecade mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo.