CineSolarzinho, cinema sustentável, chega a Londrina

A telona e a pipoca são ícones. E verdadeiros convites para um programa certeiro. Sim, o cinema é um atrativo e tanto e, de geração em geração, confirma-se como entretenimento para todas as idades. A magia do cinema movido a energia solar é a proposta do CineSolarzinho, que chega nesta semana, pela primeira vez, a Londrina, com atividades culturais para a população.





Com patrocínio do banco BV e apoio da Prefeitura Municipal e da Vila Cultural Flapt, nesta sexta-feira (19), na Praça Valdemir de Brito, na Zona Norte, a partir das 18 horas, serão exibidos curtas-metragens brasileiros, o filme infantil ‘Rio 2’ e um curta especial produzido por estudantes da rede pública durante uma oficina on-line com temática socioambiental. Na sessão, que tem entrada gratuita e distribuição de pipoca, o público pode conhecer a estação móvel instalada no próprio veículo que carrega todo o cinema e que tem muitas atrações.

O CineSolar - que tem a versão CineSolarzinho para o público infantil - é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa e renovável: a energia solar. Funciona através de duas vans, batizadas de Tupã e Mahura, que foram grafitadas e adaptadas com as placas fotovoltaicas e o sistema de conversão de energia e armazenamento, com 20 horas de autonomia. Cada sprinter também carrega 110 cadeiras e banquetas para o público e todo o sistema de som e projeção para o cinema.





Além de tudo isso, o espaço se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. Uma sala de aula onde o público é convidado a entender, de maneira descontraída e divertida, como a luz do sol se transforma em energia elétrica. Os infográficos, a iluminação e a decoração especial - feita com materiais reciclados e objetos com princípios de magnetismo e eletricidade como laser e bola de plasma - são uma atração à parte, que encanta pessoas de todas as idades.





O projeto viaja por várias regiões do país para realizar sessões gratuitas de cinema, com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social, difundir a tecnologia da geração de energia fotovoltaica e levar alegria com a temática socioambiental a todas as pessoas. “O tema da energia solar ainda é novo e gera muita curiosidade. Na visita, todos podem ver o caminho que a luz do sol percorre, desde as placas instaladas no teto da van, os cabos, as baterias, o controlador e o inversor de carga, fica tudo acessível e as crianças adoram”, diz Cynthia Alario, coordenadora e idealizadora do CineSolar. “Fazer parte desse projeto pioneiro é uma grande honra. Como um dos líderes do mercado de financiamento de energia solar, sabemos da importância de levar pelo país a mensagem de sustentabilidade que esse mercado traz, além de aliar com um tema relevante que é a cultura”, afirma Flávio Suchek, diretor executivo de Varejo do banco BV.





