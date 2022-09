Com Mila Kunis e Anne Hathaway; Confira trailers dos próximos longas-metragens

Que tal assistir a um drama de época com Anne Hathaway ou a um suspense romântico com Mila Kunis? Ou você prefere mesmo um remake de um clássico sobre a Primeira Guerra Mundial?

Armageddon Time



O novo longa, com roteiro e direção de James Gray (Ad Astra), mostra uma típica família norte-americana do início dos anos 1980, vivida por Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Jeremy Strong e Banks Repeta, e sua obsessão em realizar o “sonho americano”, levando a choques geracionais e discussões sobre racismo. Jessica Chastain, Jaylin Webb, John Diehl e Tovah Feldshuh completam o elenco.

Uma Garota de Muita Sorte



Nesta produção original Netflix, que conta com Mike Barker (Morte ao Rei) na direção e Jessica Knoll, autora do livro homônimo, no roteiro, acompanhamos Ani FaNelli (Mila Kunis), uma mulher que parece ter tudo o que sempre almejou: um cargo cobiçado em uma revista, uma vida de luxo e um casamento dos sonhos prestes a acontecer.

Nada de Novo no Front







Com direção de Edward Berger (Patrick Melrose, The Terror), a Netflix liberou nesta terça-feira (6) o primeiro teaser de Nada de Novo no Front, sua nova adaptação do clássico livro de Primeira Guerra Mundial, estrelada por Daniel Bruhl (Falcão e o Soldado Invernal), que interpreta um diplomata que negocia a rendição da Alemanha no final do conflito.

Assim como o original e a adaptação americana clássica de 1930, vencedora do Oscar de melhor filme, Nada de Novo no Front acompanha Paul Bäumer (o estreante Felix Kammerer), um soldado raso alemão que se vê na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. O novo "All Quiet on the Western Front" marca a primeira vez que o clássico livro é adaptado do alemão original.





O elenco também conta com Albrecht Schuch (Transtorno Explosivo), Sebastian Hülk (A Fita Branca), Anton von Lucke (Frantz) e Joe Weintraub (Jojo Rabbit).





Nada de Novo no Front chega à Netflix dia 28 de outubro.





