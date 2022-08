Disney divulga trailer do live-action de Pinóquio; assista

Com a presença do conhecido ator Tom Hanks no papel do tradicional personagem Geppetto, a Disney liberou na quarta-feira (24) o trailer oficial do live-action de Pinóquio, história clássica que retrata o boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade.





Além de Hanks, Benjamin Evan Ainsworth dublará o personagem principal do filme, enquanto Joseph Gordon-Levitt dará voz ao Grilo Falante, Cynthia Erivo interpretará a Fada Azul, Keegan-Michael Key será João Honesto, Luke Evans o Cocheiro e, por último, Lorraine Bracco dará voz para Sofia, a gaivota.



Na prévia, é possível ter um gostinho das aventuras que o boneco, agora com vida, enfrentará durante sua jornada durante o longa, inclusive com a tradicional cena onde Pinóquio é engolido por uma baleia junto com seu pai, uma das mais lembradas pelos fãs.







A animação, que será dirigida por Robert Zemeckis, de 'De Volta Para O Futuro', estreia no dia 8 de setembro no Disney+, serviço de streaming oficial da Disney, e é o primeiro live-action da animação.

