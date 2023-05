Das estrelas ao fundo do mar: confira as estreias nas telonas neste mês de maio

O mês de maio promete ser incrível para quem curte passar algumas horinhas na frente das telonas apreciando um bom filme. Com diversas estreias, o repertório vai desde os aguardados filmes internacionais dos estúdios Marvel/Disney, como "Guardiões da Galáxia Vol. 3" e "Pequena Sereia", até as tocantes produções nacionais, como "O Último Chamado de Maria" e "Crônica de uma Cidade Partida". Confira a seleção que o Portal Bonde preparou para você:



Guardiões da Galáxia Vol. 3

Lançado dia 04/05





"Guardiões da Galáxia Vol. 3" acompanha as aventuras da equipe de heróis intergalácticos liderados por Peter Quill (Chris Pratt), também conhecido como Star-Lord. Após os eventos dos filmes anteriores, a equipe se encontra em meio a uma nova missão perigosa. Desta vez, eles precisam enfrentar uma ameaça ainda maior, que coloca não apenas a galáxia, mas também o universo em risco.

Enquanto lutam para salvar a galáxia, Peter também enfrenta conflitos pessoais, como o reencontro com seu pai e as consequências de suas escolhas passadas. Além disso, os outros membros da equipe, como Gamora (Zoë Saldaña), Rocket (Bradley Cooper), Drax (Dave Bautista) e Groot (Vin Diesel), também têm suas próprias jornadas e desafios a enfrentar.

Com muita ação, humor e emoção, este longa promete ser uma conclusão épica para a trilogia, trazendo novos personagens, reviravoltas surpreendentes e momentos emocionantes para os fãs da franquia. Assista ao trailer:







O Último Chamado de Maria

Lançado dia 08/05





Convencido dos acontecimentos sobrenaturais que se desenrolam numa pequena aldeia da bósnia-herzegovina (Medjugorje) desde 1981, e que atrai milhões de peregrinos todos os anos, um padre recolhe testemunhos conclusivos de vários países, ao mesmo tempo que explica os fundamentos da mensagem.

Segundo os "videntes" que narram suas experiências com a mãe de deus, esta é a última vez que ela vem ao mundo, antes que comecem a acontecer os acontecimentos que lhes foram confiados e que constituem um apelo à conversão da humanidade. Confia o trailer:







Crônica de uma Cidade Partida

Estreia dia 11/05

Publicidade







"Crônica de uma Cidade Partida" é um drama que explora as consequências da violência urbana na cidade de São Paulo, através de duas histórias entrelaçadas. Na primeira história, acompanhamos a vida de um policial militar que é chamado para investigar a morte de uma jovem em uma favela da cidade. Durante a investigação, ele se depara com a corrupção policial e é obrigado a lidar com seus próprios conflitos éticos.

Já na segunda história, conhecemos a rotina de uma família de classe média alta que vive em um condomínio fechado em São Paulo. Enquanto o marido lida com problemas no trabalho e a esposa se dedica a cuidar dos filhos, eles são confrontados com a realidade da violência urbana quando um assalto coloca suas vidas em perigo.

À medida que as duas histórias se cruzam, "Crônica de uma Cidade Partida" oferece uma reflexão sobre a violência e a desigualdade social em uma cidade que é dividida em realidades tão distintas. Com atuações poderosas e uma mensagem importante, o filme nos convida a repensar nosso papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assista ao trailer:







Velozes e Furiosos 10

Estreia 18/05







"Velozes e Furiosos 10" levar os fãs da franquia uma jornada emocionante e repleta de adrenalina. Desta vez, a história trará de volta personagens icônicos da saga, como Dominic Toretto (Vin Diesel), Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) e Mia Toretto (Jordana Brewster), além de apresentar novos rostos que vão agitar ainda mais as corridas de carros mais perigosas do mundo.

A trama seguirá Dom e sua equipe enquanto enfrentam um novo vilão, cujos planos ameaçam não só suas vidas, mas também o futuro da humanidade. Para detê-lo, eles terão que correr em lugares exóticos e enfrentar desafios cada vez maiores, enquanto lutam para manter sua família unida e proteger.

Com uma mistura explosiva de ação, humor e emoção, "Velozes e Furiosos 10" promete ser um dos filmes mais intensos da franquia, com sequências de carros incríveis e cenas de luta espetaculares. Com estreia marcada para breve, os fãs mal podem esperar para ver o que essa aventura épica reserva. Confira o trailer:







A Pequena Sereia

Estreia 25/05







A adaptação do clássico conto de fadas da Disney conta a história de Ariel, uma princesa sereia que sonha em se tornar humana e explorar o mundo dos humanos.

Determinada a realizar seu desejo, Ariel faz um acordo com Ursula, uma bruxa do mar, que promete ajudá-la a se tornar humana em troca de sua voz. Mas, para conquistar o coração do príncipe Eric, Ariel terá que enfrentar muitos desafios e provar que o amor verdadeiro é mais importante do que qualquer outra coisa.



Com um elenco de voz estelar, incluindo Halle Bailey, Javier Bardem e Awkwafina, "A Pequena Sereia" promete encantar uma nova geração de fãs com sua trilha sonora emocionante e animação de última geração. Assista ao trailer: