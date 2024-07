'Deadpool & Wolverine': a Marvel contra-ataca nos cinemas

As risadas estão garantidas, mas não a reação de olhos turvos nos minutos finais torna “Deadpool & Wolverine”, digamos, especial em primeiro lugar, é que é de longe a sequência mais “fan-service” já lançada pela escuderia Marvel. No passado, esse desavergonhado tipo de dar às pessoas o que elas querem pode ter sido uma coisa ruim, mas aqui serve como um corretivo (bem-vindo) à sobrecarga de super-heróis dos últimos 15 anos.

Da última vez que o mercenário desbocado foi a atração principal de um filme, Deadpool pôde ser visto bebendo limpador de ralos e tentando cair no esquecimento - um golpe que fez seu dedo médio estendido voar na direção de Wolverine. Os dois heróis têm uma rivalidade de longa data, já que ambos receberam poderes de cura regenerativos através do programa Armas-X, mas apenas Wolverine poderia fazer homens adultos chorarem. Até agora.

Deadpool não pode morrer. Se ele fosse um personagem da mitologia grega, isso poderia ser fonte de tragédia, mas no canto obscuro de Wade Wilson no universo Marvel, isso funciona como um catalisador para a comédia. Frequentemente desagradável, mas comédia.

Sacudida







Agora que o universo cinematográfico da Marvel (que passou a ser sustentado pela Disney) parece estar esgotado, todo o gênero precisa de uma boa sacudida, e esse personagem parecido com um bobo da corte é o cara certo para fazer isso. E “Deadpool & Wolverine” é também algo especial, além da sensibilidade subversiva e sarcástica do ator principal (e co-roteirista) Ryan Reynolds, pela maneira como o filme quebra a quarta parede, oferecendo comentários não filtrados sobre quase tudo, incluindo as decisões criativas mais covardes dos produtores, arrancando o riso do espectador. Claro que a plateia mais fanzine percebe esta atitude que goza para gozar as várias empresas-mãe do filme (como quando Deadpool brinca que “cocaína é a única coisa que Feige disse estar fora dos limites”. ). A Mattel fez isso com o filme “Barbie” ano passado, e agora a Marvel parece satisfeita em seguir o exemplo.





Não é nenhum risco, considerando que as duas estreias anteriores de Deadpool são classificadas como os filmes de super-heróis de maior bilheteria da Fox, à frente de “Logan” e toda a série “X-Men”.

Publicidade





Presumivelmente, isso ocorre porque eles não se levam a sério. Agora “Deadpool & Wolverine” parece prestes a superar todos eles, considerando que traz de volta do túmulo o personagem com garras de adamantium de Hugh Jackman. Tecnicamente, esta versão de Wolverine vem de uma linha do tempo separada – um daqueles truques do multiverso que até a narração de Deadpool parece reconhecer como uma trapaça, no mesmo nível de itens básicos da Marvel, como viagem no tempo e magia.

Enquanto isso, este filme tenta fazer isso de todas as maneiras.







Logo no início, Deadpool descobre que um cara de terno do tipo profissional está por aí esfregando mundos que se afastam muito da “linha do tempo sagrada” (que seria o tema de um dos filme dos Avengers, do MCU/Marvel Cinematic Universe, onde a morte foi tratada com muito mais reverência). O nome do homem é Sr. Paradoxo, interpretado pelo ator Matthew Macfadyen, como um fantoche corporativo demente.