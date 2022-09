Disney+ pega fãs do BTS de surpresa e lança documentário Permission To Dance On Stage – LA

A Disney+ lançou nesta quinta-feira (8), totalmente de surpresa para os Armys (apelido carinhoso dos fãs), um documentário dos ídolos e fenômenos sul-coreanos BTS.

O filme, nomeado BTS: Permission To Dance On Stage – LA, mostra as apresentações da banda no SoFi Stadium Los Angeles no final do ano passado, onde os fenômenos esgotaram quatro noites, com um total de 624 mil ingressos vendidos só na capital da Califórnia.





O filme-concerto, dirigido por Sam Wrench e Junsoo Park, faz parte de um acordo de conteúdo global assinado em julho entre o estúdio da banda e a The Walt Disney Asia Pacific, divisão coreana da Disney.

O acordo prevê ainda o lançamento de cinco produções originais, das quais pelo menos três contarão com os integrantes do grupo.





Entre as produções, está uma série documental seguindo a banda que inclui filmagens dos últimos nove anos, com lançamento previsto para 2023.





CONFIRA O TRAILER: