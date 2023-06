Documentário sobre a umbanda será exibido nesta terça no Festival de Etnias em Londrina

O celebrado documentário “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para a Construção da Tolerância” é um dos destaques da programação do primeiro dia do 3º Festival Cultural de Etnias/ Sesc Paraná, nesta terça-feira (20).





Com entrada gratuita, a exibição acontecerá às 19h, no auditório do Sesc Londrina Cadeião, área central da cidade. Além do documentário, o público poderá participar de uma conversa, a respeito da religião de matriz afro, com Mãe Josi de Yemanjá e com a produtora cultural Chris Vianna, coordenadora do projeto. O filme tem duração de 33 minutos.

Publicidade

Publicidade





Patrocinado pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para a Construção da Tolerância” contemplou também um livro com o mesmo nome. A publicação, com 108 páginas, poderá ser adquirida por R$ 50.





Além de produtora cultural, Chris Vianna é atriz, escritora e diretora geral do Festival Literário de Londrina, o Londrix. Ela é a coordenadora geral e editorial do projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para a Construção da Tolerância”, cujo lançamento oficial aconteceu no dia 23 de fevereiro. O projeto contou ainda com uma série de debates em escolas estaduais de ensino médio e outros espaços.

Publicidade





“Acreditamos ter resgatado os primórdios da cultura umbandista em Londrina. Nós nos dedicamos, consequentemente, a colaborar com a transformação do racismo estrutural e a intolerância religiosa que, infelizmente, ainda se manifesta em nossa sociedade”, frisou Vianna.