Através do Cinemaverso: confira as estreias de junho nas telonas

O mês de junho será de muita diversão para toda a família em frente as telonas, com alguns dos filmes mais esperados do ano tendo sua estreia marcada para os próximos dias. Se você é fã da Marvel, nosso querido Homem-Aranha te espera diretamente do Aranhaverso já no dia 1º. Já se você prefere a DC, é só esperar mais um pouco que o veloz Flash está chegando a todo vapor. Não é fã de super-herói? A programação deste mês traz muitas outras aventuras e emoções. Confira a seleção das melhores estreias do mês que o Portal Bonde preparou para você:



Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Publicidade

Publicidade

Estreia 1º de Junho





Publicidade

Nesta animação de ação e aventura, somos apresentados à uma emocionante e inovadora abordagem do universo do Homem-Aranha. O filme acompanha Miles Morales, um adolescente do Brooklyn que, após ser picado por uma aranha radioativa, descobre que também possui habilidades de super-herói. Ele se junta a um grupo de versões alternativas do Homem-Aranha de diferentes dimensões para enfrentar uma ameaça interdimensional que coloca em risco todos os universos paralelos. Juntos, eles precisam aprender a trabalhar em equipe e dominar suas habilidades únicas para salvar o multiverso e garantir a segurança de todas as realidades. Confira o trailer a seguir: Publicidade







Transformers – O Despertar das Feras

Estreia 8 de Junho

Publicidade







"Transformers: O Despertar das Feras" mergulha os espectadores em mais uma aventura épica da franquia Transformers, trazendo uma batalha intensa entre Autobots e Decepticons na Terra. Ambientado em um futuro próximo, o filme introduz uma nova geração de Transformers inspirados em animais pré-históricos e criaturas mitológicas. Enquanto a humanidade se vê ameaçada por essas forças malignas, um grupo de heróis improváveis se une para proteger o planeta. Com cenas de ação eletrizantes, efeitos visuais impressionantes e um enredo cheio de reviravoltas, "O Despertar das Feras" leva os espectadores a uma batalha épica entre o bem e o mal, onde a sobrevivência da humanidade está em jogo. Prepare-se para uma emocionante jornada repleta de robôs gigantes, conflitos intensos e ação sem limites. Assista o trailer:

Publicidade







Nosso Lar (Relançamento)

Estreia dia 8 de Junho

Publicidade







Baseado no romance espiritualista de Chico Xavier, "Nosso Lar" transporta os espectadores para uma visão do pós-vida. Após a morte, o médico André Luiz desperta em um plano espiritual chamado Nosso Lar, onde descobre um mundo repleto de aprendizado, evolução e redenção. Enfrentando seus próprios erros e limitações, André embarca em uma jornada de descoberta espiritual enquanto desvenda segredos sobre a vida após a morte e aprende a encontrar seu propósito no universo. Com efeitos visuais impressionantes e uma mensagem tocante sobre amor, perdão e crescimento pessoal, "Nosso Lar" convida os espectadores a refletir sobre a vida terrena e o significado da existência além da morte. Confira o trailer:

Publicidade







The Flash

Estreia 15 de Junho







"The Flash" traz o icônico super-herói da DC Comics para as telonas em uma aventura eletrizante. Barry Allen, um jovem cientista que adquire habilidades extraordinárias de velocidade após um acidente em um laboratório de alta tecnologia, se transforma no lendário Flash. Com o poder de correr mais rápido do que qualquer pessoa, ele se torna o protetor de Central City, combatendo o crime e enfrentando ameaças sobrenaturais. No entanto, quando um vilão manipula o tempo e ameaça alterar a realidade, Barry precisa superar seus próprios limites para salvar o mundo. Com uma mistura de ação eletrizante, efeitos visuais deslumbrantes e uma história envolvente, "The Flash" leva os espectadores a uma corrida emocionante contra o tempo, repleta de reviravoltas e a emoção característica desse adorado herói. Assista o trailer:









Elementos

Estreia 22 de Junho







"Elementos" é uma fascinante jornada cinematográfica que explora a profunda conexão entre a natureza e a humanidade. Em um mundo distópico, onde a escassez de recursos naturais ameaça a sobrevivência da humanidade, quatro jovens com habilidades extraordinárias descobrem que são os detentores dos elementos fundamentais da terra, fogo, água e ar. Enquanto lutam para dominar seus poderes e compreender seu propósito, eles se unem para proteger a Terra de uma força obscura que deseja controlar e explorar os elementos. Com uma combinação de sequências de ação empolgantes e efeitos visuais deslumbrantes, "Elementos" leva os espectadores a uma jornada épica repleta de magia, amizade e a redescoberta do poder da natureza e da força interior humana. Confira o trailer:









Indiana Jones e A Relíquia do Destino

Estreia 29 de Junho