Filmes italianos inéditos vão ser exibidos em cinema de Londrina

Doze filmes italianos, todos inéditos no Brasil e oito deles em pré-estreia nacional, serão exibidos pela rede Cineflix no Aurora Shopping Londrina entre os dias 4 e 10 de agosto. Os títulos integram a programação da 8 ½ Festa do Cinema Italiano, evento que volta às atividades presenciais depois de dois anos de suspensão causada pela pandemia. A mostra será realizada paralelamente em outras 18 cidades brasileiras.



Um dos destaques desta edição da mostra é o documentário “Ennio, o Maestro”, dirigido pelo cineasta Giuseppe Tornatore (de “Cinema Paradiso” e “Mallena”). O filme fala sobre a vida e a obra do maestro Ennio Morricone. Compositor genial, ele foi a mente por trás de mais de 500 trilhas sonoras para o cinema e TV, incluindo clássicos como “Três Homens em Conflito”, “Os Intocáveis” e “Cinema Paradiso”.

O “Guia Romântico para Lugares Perdidos”, de Giorgia Farina, é outro destaque da programação. Reúne o ator britânico Clive Owen e a atriz e diretora italiana Jasmine Trinca em uma história dramática e engraçada, sobre uma influencer de viagens com agorafobia. Exibido no 77º Festival de Cinema de Veneza, o filme explora paisagens espetaculares da Itália, França e Inglaterra.







Também integra a grade “Leonora Adeus”, do veterano diretor Paolo Taviani, de 91 anos. Recém-exibido no Festival de Berlim 2022, o filme constrói uma fábula a partir da história real das cinzas do escritor Luigi Pirandello, morto em 1936 e que recusava um funeral pomposo. Em vez disso, pediu que suas cinzas fossem depositadas no vilarejo em que nasceu. Este trajeto é marcado por uma série de acontecimentos surreais.



