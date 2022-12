Luccas Neto anuncia início das filmagens de 'Acampamento de Férias 4'

Ídolo infantil contará com turma de influenciadores no novo longa que tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2023







O 4° filme da série “Acampamento de Férias” que é sucesso entre os fãs de Luccas Neto e sua turma, teve suas filmagens iniciadas nesta semana, no Rio de Janeiro. Além de atuar, o ídolo infantil é o produtor e divide o roteiro com Marcio Viana. Produzido pela Luccas Toon Studios, empresa de entretenimento e conteúdo de Luccas, o longa conta com a distribuição feita pela Sofá Digital e tem previsão de estreia no streaming no primeiro semestre de 2023.

Publicidade

Publicidade

O filme é inspirado no universo da Roxteen, série publicada diariamente no Youtube. Nesta nova missão, a equipe participará de um festival de danças cheias de surpresas. O elenco é repleto de personagens já conhecidos do público infanto-juvenil: Luccas Neto, a equipe Roxteen: Giovanna Alparone (Gi), Roberta Piragibe (Camila), Guilherme Carvalho (Daniel), João Pessanha (Rafael), Karol Alves (Raíssa), Khiara (Gabi), Cleber Salgado (patrocinador), Vivian Duarte (Nastya) e na equipe adversária: Vinicius e Gabriel Scribel (Gêmeos Willian e Wallace), Júlia Helen (Lara), Nicolle Castro (Bel) e Bia Bernacchi (Joana).

Publicidade

Publicidade





“Este é o nosso 17º filme. Investimos muito nessa produção, que é diferente de tudo que já foi realizado antes e estou muito animado com o processo. Esse momento de gravação é um dos meus preferidos, a parte da ação, de ir construindo a história que eu, junto com o Márcio roteirizamos e que toda a nossa equipe ajuda a ser realizado. É gratificante começar a tirar mais um sonho do papel e claro, o friozinho na barriga também é sempre emocionante”, comenta Luccas Neto.

A produção também fez questão de investir em influenciadores da atualidade que fará parte de um dos times da competição. Entre as estrelas contratadas pela Luccas Toon estão: Gabriela Moura (Gabi), Duda Rupert (Duda), Camilla Rocha (Camilla), Paulo Bonavides (Tio Paulo) e Pedro Mello (Pedro).