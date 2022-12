Lana Del Rey libera música inédita e divulga capa de seu próximo álbum

Lana Del Rey liberou nesta quarta-feira (7) seu novo single de trabalho, intitulado "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", que servirá de carro chefe para o álbum de mesmo nome.

Junto com a canção, a cantora também liberou a capa e os nomes de todos os envolvidos no disco, como o já conhecido produtor Jack Antonoff, responsável pela produção dos álbuns “Norman Fucking Rockwell!”, de 2019, e “Chemtrails Over The Country Club”, de 2021, além de parcerias com Judah Smith, Jon Batiste e Father John Misty.

Em entrevista à W Magazine, Lana afirmou que suas novas canções soam "sem cores", como se ela estivesse "com raiva" e "compondo dentro de sua mente".

O nono álbum de estúdio da estadunidense deve ser lançado no dia 10 de março de 2023.

Confira a música e a capa oficial do álbum: