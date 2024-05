'Moana 2', animação da Disney, tem seu primeiro trailer divulgado

O filme que dá sequência a "Moana - Um Mar de Aventuras" ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (29). O vídeo traz os retornos dos personagens Moana e Maui, com vozes interpretadas por Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson, respectivamente, em uma nova aventura marítima.



"Este é um chamado dos ancestrais para navegarmos para novos céus e reconectarmos nosso povo através de todo o oceano", diz Moana no vídeo.

Segundo a sinopse, "Moana 2" mostra os dois personagens principais três anos depois dos acontecimentos do primeiro filme -lançado em 2016, que se tornou um dos grande sucessos da Disney. Eles se juntam para "uma nova viagem extensa ao lado de uma tripulação de marinheiros improváveis".



"Depois de receber um telefonema inesperado de seus ancestrais, Moana deve viajar para os mares distantes da Oceania e para águas perigosas e há muito perdidas para uma aventura diferente de tudo que ela já enfrentou", diz a descrição do filme.

Com lançamento agendado para novembro deste ano, "Moana 2" na verdade foi desenvolvido como uma série de televisão para o Disney+, mas acabou sendo reconfigurado pelo estúdio. Segundo o CEO da empresa, Bob Iger, o resultado inicial impressionou os executivos, que decidiram pelo lançamento nos cinemas.



Por isso mesmo, o projeto conta com algumas mudanças na equipe criativa. Além de um novo diretor, Dave Derrick Jr., o filme terá música composta por Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i e Mark Mancina, quarteto que substitui Lin-Manuel Miranda, que é conhecido por criar o musical "Hamilton", um dos maiores sucessos da Broadway.



A produção é mais um projeto baseado em "Moana" a sair do papel na Disney. Além da sequência, já está em desenvolvimento uma versão live-action, com atores de carne e osso, incluindo Dwayne "The Rock" Johnson, que fez parte do elenco de dublagem do original e da sequência.



"Moana 2" está previsto para abrir uma sequência de lançamentos de continuações de animações da Disney no cinema, que inclui ainda "Zootopia 2", previsto para novembro de 2025, e "Frozen 3", marcado para 2026.