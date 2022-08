Músico de Londrina ganha prêmio de melhor trilha sonora em Gramado

O compositor, arranjador e produtor musical londrinense Daniel Simitan vive uma fase de graças. Criador da trilha sonora para o longa metragem "Marte Um", dirigido por Gabriel Martins, o compositor acaba de retornar de Gramado (RS), onde foi realizada a 50ª edição do Festival de Cinema com o desejado Kikito, símbolo e prêmio máximo de reconhecimento no festival. Sim, um kikito para chamar de seu, pois a trilha para "Marte Um" foi considerada a melhor.





O longa "Marte Um", por sua vez, ecoa: Melhor, Melhor, Melhor e Melhor. O melhor pelo júri, o melhor pelo voto popular, melhor trilha e melhor roteiro.

O filme que tem roteiro e direção de Gabriel Martins foi rodado entre Contagem e Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e traz a história de uma família. O filme “Noites alienígenas”, primeiro longa-metragem da história do Acre que será lançado nos cinemas, foi o grande vencedor da 50ª edição do festival.





Além da assinatura de Simitan na composição e arranjos, a trilha tem os créditos do estúdio Overdub Audio, onde foi feita toda a captação, mixagem de Felipy Andrade e a presença dos músicos da Bravi Academia Orquestral, também de Londrina.





Reconhecido e prestigiado, Simitan conta que este ano foi feito o lançamento do filme "Me Tira da Mira". "Fiz a trilha sonora do filme. No ano passado concorri também Gramado com 'Jesus Kid" , mas não ganhei. Em outubro será a estreia do filme "O Faixa Preta - a verdadeira história de Fernando Tererê", para o qual compus a trilha sonora também, atualmente componho a música do longa-metragem "Tração".





