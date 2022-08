'Não, Não Olhe', 'After - Depois da Promessa' e 'O Lendário Cão Guerreiro' estão nas telonas de Londrina

Que tal pegar um cineminha? Os cinemas de Londrina estão cheios de estreias e outros filmes em cartaz para você aproveitar com quem mais gosta. "Não, Não Olhe", "After - Depois da Promessa" e "O Lendário Cão Guerreiro" são os destaques da semana. Não deixe de conferir a programação completa! Encontre o melhor filme, horário e cinema para você, seja no fim de semana, ou durante a semana mesmo para dar aquela relaxada depois do trabalho.