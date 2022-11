One Piece Film Red é o anime de maior sucesso no Brasil em 2022

One Piece Film Red conquistou o público brasileiro e se tonou o maior filme de anime de 2022, superando longas de franquias populares como “Dragon Ball Super: Super Hero”. Com distribuição da Diamond Films, One Piece Film Red já levou mais de 347 mil pessoas aos cinemas e continua conquistando as bilheterias em sua terceira semana em cartaz.





Escrito por Eiichiro Oda, One Piece é o mangá mais vendido na história do Japão, com 516 milhões de cópias comercializadas em todo o mundo, e se tornou uma das séries de anime mais aclamadas e amadas do gênero. Esta é a primeira vez que um filme da franquia One Piece vem para as telonas do Brasil.





O sucesso de One Piece Film Red nos cinemas comprova a aposta da Diamond Films em trazer conteúdos inovadores para os cinemas brasileiros. “Construímos uma campanha criativa e assertiva com o objetivo de diferenciar o filme de outros conteúdos da marca, que estão disponíveis em diversas plataformas, e levar um público amplo e diverso para as salas de cinema."





"O resultado alcançado mostra que, não apenas conseguimos isso, mas reforça que o cinema-experiência é uma grande alternativa para a instabilidade que vivemos hoje como mercado. One Piece Film Red é mais um exemplo de sucesso da nossa estratégia e traz um resultado muito relevante para o ano da distribuidora.”, conta Gabriel Gurman, diretor geral da Diamond Films Brasil e CEO da Galeria Distribuidora.





Dirigido por Goro Taniguchi (Code Geass), One Piece Film Red é o 15º filme de One Piece e estará em cartaz nos cinemas brasileiros nas versões dublada e legendada. O elenco de vozes nacionais do filme conta com Adrian Tatini (Usopp), Agatha Paulita (Chopper), Bianca Alencar (Uta), Carol Valença (Luffy), Duda Ribeiro (Franky), Glauco Marques (Zoro), Guilherme Briggs (Brook), Mauro Ramos (Jinbe), Samira Fernandes (Nico Robin), Silvio Giraldi (Sharks), Tati Keplmair (Nami), Wendel Bezerra (Sanji), entre outros.