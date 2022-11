Crepúsculo voltará aos cinemas brasileiros em comemoração aos 10 anos do fim da Saga

Em comemoração aos 10 anos de que último filme da Saga Crepúsculo estreou nas telonas, a Paris Filmes irá presentear os fãs com o relançamento de todas as obras nos cinemas brasileiros. O anúncio foi feito no dia em que o primeiro filme da saga completa 14 anos de lançamento.





Leia também: CEO da Warner quer levar 'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' para os cinemas.

A Saga foi um grande sucesso no mundo todo, mantendo a 16ª posição nas maiores bilheterias de todos os tempos com mais de 3 bilhões de dólares arrecadados, mas foi um fenômeno especialmente no Brasil.

Os filmes contam a história da humana "Isabella Swan" que, ao se mudar para a pequena cidade de "Forks", acaba conhecendo e se apaixonando pelo vampiro "Edward Cullen", o que traz diversos desafios para o casal e para seus amigos.





Confira as datas dos relançamentos:

Crepúsculo - A partir de 01/12;

Lua Nova - A partir de 08/12;

Eclipse - A partir de 15/12;

Amanhecer - Pt. 1 - A partir de 22/12;

Amanhecer - Pt. 2 - A partir de 29/12.