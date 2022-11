CEO da Warner quer levar 'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' para os cinemas

O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou em uma reunião com investidores que deseja adaptar a obra 'A Criança Amaldiçoada' para os cinemas, mas que depende da autorização da autora J. K Rowling. As informações são do site Puck.







Leia também: 24ª edição do Festival Kinoarte de Cinema premia vencedores.

Publicidade

Publicidade





O estúdio já tentou levar a obra para as telonas anteriormente, quando Toby Emmerich, antigo chefe da Warner Bros Pictures, tentou adaptá-lo em dois longas-metragens. A escritora rejeitou o projeto na época.





Outro problema que o CEO deve encarar para a produção do filme está na escalação dos atores, uma vez que Daniel Radcliffe, ator que interpreta o personagem principal, já declarou que não sente vontade de retornar ao papel do bruxo.

Publicidade

Publicidade

"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" é uma peça de teatro escrita por Jack Thorne e baseada na história da autora J.K. Rowling, do próprio Thorne e do diretor John Tiffany. A enredo é situado dezenove anos depois do término de "Harry Potter e as Relíquias da Morte" e mostra o personagem como um empregado do Ministério da Magia. Os protagonistas são os filhos de Harry, Rony, Hermione e Draco. Os personagens clássicos aparecem como coadjuvantes.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia