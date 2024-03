Cineclube londrinense exibe filmes gratuitos em várias regiões da cidade de março a novembro

Outros temas escolhidos para serem trabalhadas durante o ano são: Cinema Negro, Cinema Periférico, Mulheres no Cinema Nacional, Documentários, LGBTQIAP+ no Cinema e Animações e Produções de Londrina e Região.

A partir da primeira sessão, os eventos continuam pelos próximos meses a cada 15 dias, às quintas-feiras, passando por espaços parceiros, praças e espaços públicos de várias regiões da cidade. A próxima exibição com essa temática está prevista para acontecer no dia 28 de março, também na Espaço Nave.

No filme, a protagonista Desuimar é a dona de um extravagante e grosseiro bar de nome “Inferninho” e, se vê presa em uma realidade que a faz ansiar por uma outra vida. Esse espaço heterotópico a permite ser o que quiser: marinheiro, cantora e até mesmo um coelho; tudo em meio a enfeites, luzes, música brega e uma atmosfera onírica e deliciosamente emocionante

O projeto "Cine Cequinha Itinerante: Passeando por Londrina" está comemorando seus 10 anos de história. Para celebrar, irá revisitar as temáticas que já foram abordadas em seus anos de funcionamento, passeando pela cidade com exibições de filmes nacionais de março a novembro de 2024.

O projeto

O cineclube começou com sessões dentro do campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e, atualmente, é composto por uma equipe de seis mulheres, atuando de forma independente e mantendo suas atividades itinerantes, em parceria com vilas e espaços culturais, coletivos e associações.

Com o objetivo de expandir e democratizar o acesso às produções cinematográficas nacionais e regionais, as exibições contam com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura de Londrina.





O projeto ainda visa aproximar o contato do público com filmes que estão fora do circuito comercial de exibição, trabalhando a formação de público e a oportunidade artística através da promoção de sessões abertas e gratuitas seguidas de debates.





O calendário das exibições pode ser conferido no Instagram do projeto ou no grupo informativo do Whatsapp.