Concertos dos 40 anos da Orquestra da UEL já têm ingressos populares esgotados

Todos anos o público aguarda o início da Temporada Ouro Verde para prestigiar os concertos da orquestra que faz parte da alma e da cultura de Londrina.





Em 2024, há um motivo a mais para estar no teatro nesta quinta (14) e sexta-feira (15), às 20h30, quando tem início, no Ouro Verde, uma temporada muito aguardada: a Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) completa 40 anos, data para celebrar e resgatar tudo o que a orquestra representa na consolidação cultural da cidade como polo irradiador da arte com qualidade.

O concerto será regido pelo maestro Rossini Parucci, tendo o pianista Cristian Budu como convidado. O repertório reúne composições de Mozart, Prokofiev e Brahms.





