Semana do Cinema terá ingressos a R$ 12 em todo o Brasil; confira em Londrina

A quarta edição da campanha Semana do Cinema acontece em todo o Brasil entre os dias 22 e 28 de fevereiro. Com valores promocionais de ingressos e combos, tem o objetivo de democratizar o acesso às telonas. Em Londrina, os cinemas também participam da campanha com ingressos pelo valor único de R$12.

A campanha é uma idealização da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

Com os cinemas ainda se recuperando dos números deixados pela pandemia, a iniciativa, que segue uma tendência mundial de promover a experiência cinematográfica, se torna ainda mais relevante.

"Em 2023 tivemos uma adesão muito importante e pretendemos repetir a dose ao longo deste ano. Essa é a quarta edição do evento. que tem como foco principal celebrar a presença do público e democratizar ainda mais o acesso à magia que só a experiência cinematográfica proporciona. É a grande diversão dos brasileiros de todas as idades", salienta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.

A promoção é válida para todas as sessões, com excessão da sala VIP, incluindo filmes nacionais e internacionais.

Cinesystem - Londrina Norte Shopping



O Cinesystem terá ingressos pelo valor de R$12, além de oferecer preços exclusivos na aquisição do tradicional combo de uma pipoca grande com dois refrigerantes de 500ml, por R$ 29,90. Para os integrantes do clube de fidelidade da rede, o "Clube da Pipoca", o valor do combo fica R$24,90.

“Desde a primeira edição, o Cinesystem participa ativamente da ação e, de lá para cá, observamos que a Semana do Cinema já entrou no calendário de diversas pessoas, especialmente os apaixonados por cinema. É uma oportunidade única para promover ainda mais cultura e entretenimento a um preço acessível ao público”, comenta Samara Vilvert, gerente de marketing do Cinesystem.



Cine Araújo - Shopping Catuaí

O Cine Araújo, do dia 22 ao dia 28, vai ter a promoção em que todos pagam meia, com o ingressos custando R$12, com excessão das salas VIP.

Além do ingressos, os amantes de cinema podem desfrutar de uma promoção no Combo Semana do Cinema por R$30, incluindo uma pipoca média e dois refrigerantes de 500 ou 600 ml.



Cineflix - Aurora Shopping

No Cineflix, além do ingresso custando R$12, os cinéfalos poderão comprar um combo com o valor promocional com uma pipoca grande e dois refrigerantes de 500ml por R$35.

A promoção não é válida para conteúdo alternativo ou filmes em pré-venda.

Cinemark - Shopping Boulevard

Os filmes do Cinemark estarão com um valor único de ingresso por R$12 durante a semana. Além disso, os combos com pipoca e refrigerante também terão um valor diferenciado.

A promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D E 3D, excluindo as salas VIP.

A rede vai ofertar três opções de combos com preços especiais: pipoca refil e bebida grande; duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e dois brindes variados; e uma pipoca média, uma bebida pequena e um pacote de choco biscuit Bauduco.

Para os mebros do programa de fidelidade há ainda um desconto de 30% na compra do combo com balde refil de pipoca e duas bebidas grandes, além de ter desconto no combo colecionador, que conta com pipoca grande refil, bebida grande, água e um brinde sortido.