CineMaterna exibe "Resistência" nesta terça-feira em shopping de Londrina

Crianças acima de 18 meses também podem participar de sessões com classificação indicativa livre, evitando assim o contato com conteúdos não indicados para a faixa etária.

Nesta terça-feira (17), às 14h10, acontece a sessão CineMaterna na Cinemark do Boulevard Shopping Londrina. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme “Resistência”.

Bolsonaristas e pessoas contrárias aos posicionamentos políticos do youtuber Felipe Neto têm atacado o influenciador nas redes sociais por ele ter virado garoto-propaganda do chocolate Bis.

Bolsonaristas e pessoas contrárias aos posicionamentos políticos do youtuber Felipe Neto têm atacado o influenciador nas redes sociais por ele ter virado garoto-propaganda do chocolate Bis.

Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.

- Voluntárias CineMaterna que organizam a sessão, recebem e auxiliam as famílias com carinho.





INGRESSO CORTESIA





As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. Limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os dois anos participam gratuitamente.

Publicidade





Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.





ESCOLHA DA PROGRAMAÇÃO





A escolha dos filmes é feita pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes. As enquetes ficam abertas de quinta-feira a domingo. O resultado da votação é divulgado no site, na quinta-feira que antecede a sessão, para que todos possam se programar a tempo de participar.