Suspense “Sem Deixar Rastros”, da Polônia, estreia no Ouro Verde de Londrina nesta segunda

“Sem Deixar Rastros” é o filme que entra em cartaz nesta segunda-feira (16) no Cine Teatro Ouro Verde em Londrina. Até a quarta-feira (18), o longa polonês será exibido em sessões às 16h e às 19h30. A classificação indicativa é de 16 anos.





Ele retrata a Polônia do final do século XX, em 1983. O país é abalado pelo caso de Grzegorz Przemyk, um estudante do Ensino Médio que é espancado até a morte pela polícia. Baseado em fatos reais, acompanha a história de Jurek, a única testemunha do crime e que se torna, da noite para o dia, o maior inimigo do regime opressor polonês. Jurek, lutando contra o aparato estatal – o serviço secreto, a milícia, a mídia e os tribunais – que o pressiona, decide buscar justiça e testemunhar contra a polícia.

Dirigido por Jan P. Matuszyński, foi selecionado para competir pelo Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Veneza, além de representar a Polônia na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional em 2022. Tem 160 minutos de duração e conta com Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak e Jacek Braciak no elenco.