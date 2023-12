Concha Acústica recebe apresentação da banda Essence nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (29), a partir das 18h, o projeto Viva a Concha promove atividades que envolvem a culinária e a cultura, com a Feira Gastronômica e a apresentação musical da banda Essence. A ação é aberta ao público e será realizada na Concha Acústica de Londrina, localizada na Praça Primeiro de Maio, Centro.



O projeto Viva a Concha é desenvolvido pela Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina. Conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).



Com o intuito de proporcionar uma melhor experiência aos munícipes, o evento terá a presença de 20 expositores gastronômicos. A comercialização de alimentos será realizada das 18h às 22h.



A partir das 19h, o público presente poderá desfrutar da verdadeira essência musical do rock dos anos 2000 com a banda Essence. O grupo é composto pela vocalista e produtora Sabrina Lobbo, o guitarrista e backing vocal Ricardo Deoli, o baixista Rafael Trevor e o baterista Ronaldo Andrade de Jesus, que prometem apresentar uma performance enérgica e divertida.



O quarteto londrinense conta com influências de grandes nomes da música como Evanescence, Linkin Park, Paramore e Avril Lavigne, seguindo a linha pop-punk e new metal. Com aproximadamente duas horas ininterruptas de duração, o show será composto por um repertório de grandes hits da época, apresentados de forma única para o público.