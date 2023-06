Concurso fotográfico vai premiar vencedor com R$ 1,5 mil em Londrina

As inscrições para o concurso fotográfico “Dê asas aos seus sonhos”, promovido pelo Consórcio União, seguem abertas até o final do mês de junho com a temática que tem como objetivo lembrar as pessoas de sonhar, não desistir e realizar.

Publicidade

Publicidade

O primeiro colocado no concurso vai receber o prêmio de R$ 1,5 mil. O segundo será premiado com R$ 1 mil e o terceiro colocar vai receber R$ 500. Segundo o regulamento, as fotografias devem ser enviadas somente em formato digital constando o nome da foto, sem qualquer outra identificação, logomarca ou borda.

Publicidade

As fotografias devem ser enviadas em anexo, para o endereço eletrônico [email protected] com o assunto: “Concurso fotográfico - Dê asas aos seus sonhos” e nome completo, endereço, telefone e email no corpo do e-mail, além das duas fotos em anexo.