Danilo Gentili é condenado a pagar R$ 20 mil para Sâmia Bomfim por gordofobia

O apresentador e comediante Danilo Gentili foi condenado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 20 mil à deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) por gordofobia. A informação foi divulgada pelo colunista Rogério Gentile e confirmada pelo site F5.

Segundo o documento, a Justiça entendeu que Gentili extrapolou o direito de expressão e atacou a honra da parlamentar ao falar sobre os atributos físicos dela, algo recorrente desde 2018. Ele precisa apagar as postagens.

O humorista fez outra piada pelo X (antigo Twitter) sobre a repercussão da decisão, que cabe recurso. "Feliz Dia das Bruxas", postou ele ao compartilhar uma manchete sobre a decisão judicial contra ele. Em primeira instância, ele havia vencido o processo, mas agora o caso ganha uma reviravolta.

A deputada federal Sâmia Bomfim, 34, é um dos principais nomes da bancada feminina na Câmara e descrita por colegas como uma parlamentar combativa. Ela pediu uma licença após a morte do irmão, o médico Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, assassinado no Rio de Janeiro ao ser confundido com um miliciano num quiosque na Barra.