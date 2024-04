Davi cobra assinatura de seguidores para conteúdo exclusivo e recebe críticas após o BBB

Campeão do BBB 24 e o mais novo milionário do Brasil, o motorista de aplicativo Davi Brito publicou no Instagram que agora pretende cobrar uma assinatura para que seus seguidores tenham um conteúdo exclusivo.



Segundo a publicação, por um valor de R$ 2,90 por mês, os fãs teriam acesso a bastidores de tudo o que Davi fizer, canais de transmissão, lançamentos antecipados, mercadorias exclusivas e um selo de assinante.

Só que a iniciativa não parece ter agradado o público que criticou a postura do ex-BBB.