Entre brilho e intrigas, série do Globoplay sobre Xuxa é campeã de audiência

A audiência da série "Xuxa, O Documentário", transmitida pelo Globoplay, tem superado as expectativas. Graças à popularidade alcançada, o programa será exibido na próxima segunda-feira (31), na Tela Quente. O programa, com direção geral do jornalista Pedro Bial, estreou no dia 13 de julho.







A série tem cinco episódios e conta com depoimentos e encontros, entre eles com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Grandes companheiros de Xuxa como Sérgio Mallandro e Renato Aragão também participaram.

Trata-se do produto mais consumido da plataforma entre o dia de estreia, quinta-feira (13), e a última terça-feira (18). No primeiro episódio, batizado de ‘Supernova’, a apresentadora relembra seus primeiros passos na televisão e o convite de Boni para trabalhar na Globo.





A transmissão em horário nobre e canal aberto será praticamente uma degustação - apenas mostrando o primeiro episódio - de cerca de uma hora, com início às 22h30. O episódio vai ao ar na TV aberta na mesma semana em que o streaming liberará o quarto episódio para os assinantes. Nele, as divergências entre Xuxa e a sua antiga diretora, Marlene Mattos, sua parceira por 19 anos de carreira, começam a aparecer.





