Espetáculos londrinenses são destaque no Festival de Dança

Depois de fazer a abertura do XVII EnCena – Mostra de Teatro de Jacarezinho, em 30 de agosto, o Grupo Boca de Baco volta a apresentar em Londrina o espetáculo “Olhos nos Olhos” nesta quarta-feira (12), às 20 horas, na Divisão de Artes Cênicas da UEL (DAC). Na quinta-feira (13), às 21 horas, sobe ao palco do mesmo local a Cia. Nua, com a montagem “Outros”. Os dois grupos londrinenses são destaque da programação do Festival de Dança de Londrina, que começou no último sábado e segue até domingo.







Com texto inédito de Renato Forin Jr., encenação do diretor paulista Luiz Valcazaras e idealização e pesquisa de Luciano Bitencourt, um dos fundadores do grupo, “Olhos nos Olhos” teve temporada de estreia de 7 a 22 de maio, na Usina Cultural, em Londrina, seguida de curta temporada na Funcart, de 29 a 31 de julho. A montagem - comemorativa das três décadas de história do Boca de Baco - traz em cena amigos de um grupo teatral que não se veem há muito tempo e são convidados a um encontro definitivo, no qual uma notícia incontornável será revelada. Imersos em um tempo de exceção, reúnem-se em um velho teatro. Tentam romper o constrangimento do reencontro, entre taças de vinho e memórias. A apresentação no Festival de Dança de Londrina está com ingressos esgotados, mas haverá fila de espera para preencher possíveis lugares vagos.





Sete atores estarão em cena: Beto Passini, Nivaldo Lino, Jackeline Seglin, Reinaldo C. Zanardi, Fátima Carreri, Silvia França e Antonio Jr. Em um contexto de sombras, eles relembram histórias e tentam inventar um novo presente. Como recomeçar depois da grande tragédia pessoal e coletiva? Como encontrar algum sentido heroico na nossa vida cotidiana e frágil? Tirésias, vidente cego que atravessa muitas narrativas gregas, mudando a rota de mitos, é quem aponta os caminhos nesta jornada diante da cegueira do mundo. Os amigos seguem as pistas de cartas anônimas remetidas misteriosamente. As reflexões sobre o mito foram base para os participantes recontarem suas próprias histórias de vida.

“Olhos nos Olhos” tem trilha sonora original do músico Tonho Costa, cenário de Júlio Vida e figurinos de Gustavo Neves. A pesquisa e o processo de criação de texto e montagem do espetáculo demandaram mais de dois anos e meio de trabalho coletivo do grupo, entre encontros virtuais e presenciais.

Uma dança existencialista - O espetáculo de dança-teatro “Outros”, da Cia. Nua, que será apresentado na quinta-feira, às 21 horas, também na DAC, traz para a cena uma montagem sobre a condição humana tendo como base a filosofia existencialista para uma prática de ressignificação do corpo e do movimento.

Com direção de Lucas Manfré, o espetáculo traz em cena três personagens - interpretados por Gabriel Paleari, Náthali Abatti e Thainara Pereira – que colocam em evidência diversas realidades humanas, ampliando o questionamento sobre as escolhas e consequências dos nossos atos.

A obra Entre quatro paredes (1944) e o conceito existencialista do filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980), bem como o filme Anjo exterminador (1962), do cineasta espanhol Luis Buñuel (1900-1983), serviram como inspirações para a criação e desenvolvimento do espetáculo. Além disso, a companhia também buscou referências para materiais de estudo e jogos cênicos na pintura Mapa do inferno (1480), do pintor renascentista italiano Sandro Botticelli (1445-1510), na dança da coreógrafa alemã Pina Bausch (1940-2009), no trabalho do coreógrafo belgo-francês Damien Jalet, no grupo brasileiro Cena 11 e no filme Suspiria (2018), do diretor italiano Luca Guadagnino.

Além do estudo teórico, o processo criativo buscou em jogos práticos como experimentar o ato de nascer, aparecer no mundo e se reconhecer em um corpo, acessando e ativando estados de consciência corpórea e emocional sobre cada etapa do existir. No decorrer dos encontros de trabalhos e ensaios, foram investigando maneiras mais conscientes de dançar as histórias e lembranças de cada personagem. (com informações da assessoria de imprensa do festival)





Serviço:

Olhos nos Olhos – Boca de Baco (Londrina – PR)

Dia: 12 de outubro (quarta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Divisão de Artes Cênicas – Casa de Cultura da UEL (Av. Celso Garcia Cid, 205)

Classificação indicativa: 16 anos

Valor: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). Crianças a partir de 3 anos pagam meia-entrada





Outros – Cia. Nua (Londrina – PR)

Dia: 13 de outubro (quinta-feira)

Horário: 21 horas

Local: Divisão de Artes Cênicas – Casa de Cultura da UEL (Av. Celso Garcia Cid, 205)

Classificação indicativa: 16 anos

Valor: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). Crianças a partir de 3 anos pagam meia-entrada





Bilheteria:

Ingressos para espetáculos:

R$20 e R$10 (meia-entrada)

Vendas Online:

Portal Sympla (já disponível): sympla.com.br/festivaldedancadelondrina





Vendas presenciais:

Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85)

Horário de funcionamento: das 16 horas até o início do espetáculo

O Festival de Dança de Londrina 2022 é apresentado pela Copel, por meio do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado e Comunicação Social e Cultura), com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, por meio do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). O Festival é uma realização da APD (Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná), com apoio institucional da Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Conta ainda com o apoio cultural do Hotel Crystal e Rádio UEL FM.