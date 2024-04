ExpoLondrina: shows na Casa do Criador vão do sertanejo ao funk

O palco da Casa do Criador é o ponto de encontro de artistas estourados em diversos gêneros, desde o eletrônico até o funk, inclusive misturado com o sertanejo. De Londrina, do cenário nacional ou até de fora do país, pelo set list da balada da ExpoLondrina passam diversos nomes consagrados. Em 2024, a programação traz MC Davi e MC Daniel, dois dos maiores nomes do funk nacional atualmente, além de outras atrações já confirmadas, transformando a Casa do Criador no ponto de encontro imperdível da galera.





A abertura da Casa do Criador, no dia 03/04, fica por conta do “rei do mega funk”. O DJ Jonatas Felipe é dono de diversas produções autorais com artistas nacionais, como o DJ Dennis, entre outros. No dia seguinte, 04/04, é a vez de MAZ, com seu afro house e uma mescla de influências brasileiras, como percussões de samba e vocais em português. O artista já circulou por palcos como Tomorrowland, Rock in Rio, Lollapalooza, Hi Ïbiza, Green Valley e Warung Beach Club.



Na sexta-feira (5), é a vez do paranaense Chris no Beat. Super requisitado, ele é dono de vários hits, misturando funk e eletrônico com o sertanejo, criando um estilo conhecido como Agro Beat. Ele é um dos principais nomes do funk-eletro-sertanejo. Entre seus parceiros estão Luan Pereira, Ana Castela, Pedro Paulo e Alex, Loubet, Léo e Raphael, MC Melody, Lucas Lucco e Loubet. No sábado (6), é a vez de LouLou Players, diretamente da Bélgica, trazendo diversas referências clássicas do house misturadas a grooves do tech hous.





Domingo (7) quem domina os palcos da Casa do Criador são atrações locais como Mauro & Matheus, Day Oliveira, Michel Turelli, Matheus Vilela e Arthur Prado. O set list volta com tudo na terça-feira (9), trazendo MC Davi, um dos maiores expoentes do funk paulista, recheado de parcerias com Livinho, MC Pedrinho, MC Kevinho e MC Hariel. No dia seguinte, 10/04, quem pisa no palco da balada é o DJ Victor Lou e suas influências do tecno no melhor do deck eletrônico.





A quinta-feira (11) talvez tenha uma das atrações mais aguardadas do set list da Casa do Criador: MC Daniel, mais conhecido como Falcão do Funk e figura hoje entre manchetes e programas de TV no Brasil todo. Da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, o fenômeno da música brasileira desembarca no palco londrinense com seus hits do funk de olho na carreira internacional. Na sexta-feira (12), outro representante do funk com sertanejo assume o set list da Casa do Criador: DJ Dreysson Rodrigues.





O último fim de semana da Casa do Criador traz o DJ Antdot (13/04), um dos brasileiros mais influentes da música eletrônica atual, reconhecido por uma sonoridade que combina afro house, melodic houve e organic house, com ritmos regionais como samba e baião, além de elementos da música popular brasileira (MPB). O encerramento da programação da Casa do Criador em 2024, no domingo (14/04), fica por conta da segunda edição da Confraria da Agroplay, trazendo a dupla Júlia & Rafa e Francisco, além de outros artistas do casting da agência, que é hoje uma das maiores do cenário sertanejo no Brasil.