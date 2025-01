Famosos e fãs surtam com vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Abrindo a temporada de premiações, Fernanda Torres disputou a categoria de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, por "Ainda Estou Aqui", e ainda saiu como vencedora. O resultado despertou reações emocionadas de fãs e famosos, que foram às redes sociais discutir a premiação.





A categoria era uma das mais disputadas da edição. Torres enfrentou nomes de peso como Nicole Kidman ("Babygirl"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Angelina Jolie ("Maria Callas") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl"). No fim das contas,





Ainda assim, Fernanda Torres se consagrou melhor atriz em filme de drama. O resultado, claro, despertou reações emocionadas nas redes sociais.





Nomes como Gil do Vigor, Giovanna Ewbank e Erika Hilton postaram em comemoração a atriz. No caso, o ex-BBB publicou um vídeo surtando com o anúncio da vitória. A atriz manifestou boas energias para Torres, e comemorou que "deu certo" quando veio o prêmio.

