Fernanda Torres vence o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama e faz história

Fernanda Torres posta foto de seu look a caminho da cerimônia do Globo de Ouro



Em um dos momentos mais emocionantes da noite, Demi Moore foi eleita melhor atriz de comédia por "A Substância", de Coralie Fargeat, uma critica ao machismo que condena mulheres acima de 40 anos na forma de um body horror bizarro.





A atriz contou, em seu discurso, sobre sua experiência pessoal de superação diante de uma indústria que pode ser cruel com mulheres. "Há alguns anos um produtor me disse que eu era uma atriz de filme pipoca. E eu acreditei que não poderia fazer filmes que não fossem para fazer dinheiro. Isso me corroeu por anos", disse Moore. "É a primeira vez que ganho alguma coisa como atriz", disse.



"Conclave", filme que se passa dentro do Vaticano, venceu o Globo de Ouro de melhor roteiro, e "O Brutalista", assinado por Brady Corbet, levou a melhor direção. "Wicked", adaptação do musical da Brodway com Ariana Grande e Cynthia Erivo, foi eleito o melhor filme blockbuster.





Nas categorias de televisão, "Hacks" triunfou como melhor comédia, e "Bebê Rena" como melhor minissérie do ano. "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", que foi a grande vencedora do Emmy, também foi eleita melhor série de drama no Globo de Ouro. Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, que interpretam os protagonistas, ganharam o troféu de melhores atores.



Já Jean Smart e Jeremy Allen White foram escolhidos como melhoroes atores de comédia por suas performances elogiadas em "Hacks" e "O Urso", respectivamente, e Jodie Foster pela minissérie "True Detective: Terra Noturna".