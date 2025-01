Fernanda Torres dedica vitória no Globo de Ouro a Fernanda Montenegro

Foi emocionada e sem um discurso escrito num papelzinho que Fernanda Torres subiu ao palco do Globo de Ouro, na madrugada desta segunda-feira (6), para agradecer pelo prêmio de melhor atriz em filme de drama.



Ela saiu vitoriosa pelo trabalho em "Ainda Estou Aqui", longa de Walter Salles que, mais cedo, havia perdido o troféu de filme em língua estrangeira para "Emilia Pérez", representante da França.





Em seu breve discurso, Torres dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, presente no elenco do filme e indicada ao Globo de Ouro na mesma categoria por "Central do Brasil", em 1999. Ela perdeu para Cate Blanchett naquela ocasião.





Torres desbancou medalhões de Hollywood, como Nicole Kidman, por "Babygirl", Angelia Jolie, por "Maria Callas", Kate Winslet, por "Lee", e Tilda Swinton, por "O Quarto ao Lado". A disputa, especialmente difícil nesta edição, ainda tinha Pamela Anderson no páreo, por "The Last Showgirl".



