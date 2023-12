Faustão diz que teve 'probleminhas' após transplante

O apresentador de 73 anos, disse que teve "alguns probleminhas" após ser submetido a um transplante de coração em setembro, mas ressaltou que não foi nada relacionado ao procedimento cirúrgico.







Faustão disse que caiu ao entrar no carro e foi ao chão.





"Tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo o peso na outra. A outra perna deu uma falhada e fui parar no chão", contou em entrevista ao podcast O Programa de Todos os Programas.

