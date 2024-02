Faustão: Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo, diz o apresentador

"Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo". Foi essa a frase dita por Fausto Silva, 73, ao colunista Lauro Jardim, um dia após receber o novo órgão.





O apresentador já está fora da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e está no quarto em observação. Apesar do otimismo, ainda não há uma previsão de alta.





Faustão foi submetido a uma cirurgia de transplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo boletim médico, a cirurgia aconteceu na manhã de segunda (26), sem intercorrências.

O apresentador deu entrada no hospital no último domingo (25) para preparação do transplante em função do agravamento de uma doença renal crônica. Na sequência, foi realizada uma avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.





Fausto Silva voltou a ser internado seis meses após receber, em 27 de agosto, um transplante de coração.