Fernando posta foto com Maiara e confirma reconciliação após mais de 10 términos

Fernando, cantor sertanejo da dupla com Sorocaba, confirmou sua reconciliação com Maiara, sertaneja da dupla com Maraísa, com a publicação de uma foto da artista em uma rede social nesta quarta-feira (8).





No post, que conta com cinco imagens, Fernando Zor parabeniza as "mulheres de sua vida" pelo Dia Internacional da Mulher.

"Uma flor para todas as guerreiras que, apesar de tudo, permanecem de pé. Mulher, seu sobrenome é força, beleza e liberdade. Que seu universo interior transborde felicidade, luz e proteção.

08 de março é o seu dia, mas todo dia é seu dia", escreveu.