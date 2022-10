Festival Kinoarte volta presencialmente no Cine Villa Rica a partir de domingo

Após dois anos apenas em formato virtual, o Festival Kinoarte de Cinema, evento de audiovisual mais antigo do Paraná, será realizado presencialmente. Com uma programação que vai de domingo (30) até o dia 6 de novembro, a 24ª edição da mostra promoverá suas atividades no Cine Villa Rica, localizado na Rua Piauí, 211, próximo à Concha Acústica (região central).





A programação completa do evento pode ser conferida no site www.kinoarte.org/festival. Vale destacar que as sessões competitivas possuem entrada gratuita. Já as sessões regulares têm cobrança de ingresso, mas todos pagam meia-entrada (R$ 12), sendo que os ingressos podem ser adquiridos na própria bilheteria do Cine Villa Rica. Realizado pela Kinoarte – Instituto de Cinema de Londrina, o evento conta com produção da Leste BR e é patrocinado pela Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

De acordo com o coordenador da mostra, Bruno Gehring, a expectativa da organização é de que a memória afetiva dos londrinenses em relação ao Cine Villa Rica impulsione a ida das pessoas à sala. “A ideia de cinema enquanto encontro presencial ou reencontro, no caso, é promover a fruição coletiva de uma forma de arte”, destacou.





Já o coordenador da programação, Artur Ianckievicz, frisou que a equipe responsável estava com muita vontade de retomar as exibições presenciais, depois de dois anos de pandemia em que os cinemas ficaram em desuso. “Estamos voltando ao presencial e temos a oportunidade de encher a sala novamente, partindo de uma programação especialmente preparada”, pontuou.

Destaques – Durante os oito dias de festival, serão apresentados mais de 50 filmes que foram divididos em sessões que servem tanto para entreter e distrair quanto para estimular a reflexão, a partir do encontro com o inesperado. Serão curtas e longas-metragens, documentários e ficções que trazem temas passíveis de identificação tanto pelo que carregam de familiar quanto por seus aspectos excêntricos.





Na programação de longas, duas produções que merecem destaque são o filme de abertura, “A Noite do Fogo”, exibido no Festival de Cannes, e o de encerramento, “Regra 34”, vencedor do Festival de Locarno, um dos mais importantes do mundo. Além disso, serão promovidos debates com o elenco e equipes de dois filmes após a sua exibição: “A Felicidade das Coisas”, cuja discussão terá a participação da atriz Patricia Saravy, e “Curtas Jornadas Noite Adentro”, que contará com a presença do diretor, Thiago B. Mendonça. Outra atração bastante esperada é a estreia de “Madeira”, a primeira animação produzida pela Kinoarte.

A Competitiva Londrinense de Curtas é a sessão que costuma levar mais público ao evento, transformando a tela do Festival Kinoarte em um espaço onde os cineastas londrinenses podem exibir seus trabalhos ao lado de parte do que de melhor é produzido no país em termos de cinema. Os melhores filmes recebem o

Troféu Udihara – homenagem ao pioneiro do cinema londrinense, Hikoma Udihara – e prêmios em dinheiro. Também integram a mostra as competitivas Paranaense, Nacional e Íbero-Americana.

Também se destaca na programação a sessão “Kinocidadão”, que leva crianças da zona rural e da rede pública de ensino para aquela que, para muitas delas, é a primeira experiência em uma sala de cinema. Essa atividade também movimenta bastante o Festival, colocando diariamente mais de 150 crianças na sala. Nessa edição, foi preparada uma série de filmes infantis especialmente selecionados para os alunos que, além da entrada, recebem transporte e alimentação gratuitos.





Além das exibições cinematográficas, serão realizadas oficinas gratuitas de cinema cujas vagas já estão esgotadas, assim como debates e encontros.





Está prevista, ainda, a apresentação de filmes no Cinema ao Ar Livre, porém, em vista da instabilidade do tempo nas últimas semanas, as datas para esses eventos estão sendo acertadas.