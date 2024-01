Filha mostra recuperação de Mingau após ter alta de hospital

Isabella Aglio, 27, filha do baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, 56, usou suas redes sociais neste domingo (28) para mostrar o músico durante sua recuperação em uma clínica após ter alta do hospital, em 8 de janeiro.





Nos stories do Instagram, Isabella publicou uma foto do pai: "Queria deixar com vocês essa imagem fofinha do meu paizinho", escreveu ela.

Mingau foi baleado na cabeça em Paraty (RJ) no dia 3 de setembro de 2023, ele ficou internado e meses depois, ele recebeu alta do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Atualmente, ele está fazendo reabilitação motora e funcional.

No dia que teve alta, o baixista deixou a unidade sem sedação, conforme divulgado no boletim médico: "Durante o período de internação na unidade, onde deu entrada no dia 3/9/2023, o paciente recebeu toda a assistência multiprofissional necessária e passou por três procedimentos cirúrgicos. Após tratamento de um quadro infeccioso nos últimos dias, a equipe médica avaliou que havia condições de alta com maior segurança".





Mingau passou por uma cirurgia emergencial, feita logo depois do atentado. Depois, ele realizou mais uma operação, para diminuir a pressão no crânio, e também uma traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula).





