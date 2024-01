Rafinha Bastos provoca Wanessa Camargo 13 anos após perder processo

Rafinha Bastos parece não ter medo de ser processado novamente por Wanessa Camargo. O humorista usou suas redes sociais nesta segunda-feira (29) para fazer uma provocação à cantora, que está sendo cancelada no BBB 24. Na postagem, Rafinha ironizou a situação, fingindo defender e elogiar Wanessa.



"O que vocês estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan, o Brasil tá contigo!", escreveu Rafinha.

Em seguida, o comediante postou um vídeo de uma propaganda antiga em que Wanessa aparece anunciando uma boneca com seu licenciamento. O comercial, porém, é intercalado com imagens de um demônio e do próprio Rafinha Bastos.



Ele também alterou seu "template" do Twitter, colocando uma foto de Zilu Godói, mãe da cantora.

