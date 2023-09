Filme sobre experiência de quase morte de atleta brasileiro é 1º de streaming nacional

A jornada de Sergio Buonarotti, 53 anos, um triatleta do interior de São Paulo que ficou entre a vida e a morte após ser baleado em um assalto em agosto de 2011, é a primeira produção nacional do serviço de Streaming Bandplay. O documentário "1538°C – The Iron Human", está disponível na plataforma gratuita desde a sexta-feira (8).







A produção conta como ele foi baleado por homens armados enquanto ele participava de um treino de ciclismo com amigos no Anel Viário Sul de Ribeirão Preto. Embora não tenha reagido, o empresário levou um tiro que atingiu seu abdômen, passou a 1 cm do coração, e saiu pelas costas.

Publicidade

Publicidade





O resultado foram quatro meses de internação, três deles em coma, 64 cirurgias, 138 transfusões de sangue, perda do rim esquerdo, baço, vesícula, metade do estômago, uma parte do pâncreas e do fígado, e 32 kg a menos – ele entrou no hospital com 71 kg e saiu com 39 kg. A situação era tão crítica que os médicos chegaram a desenganá-lo devido ao estágio de “quase morte”. “Senti muito medo de não sobreviver. Inclusive, passei por uma experiência onde me vi flutuando e passando por um portal dourado com várias pessoas vestindo roupas brancas. Enquanto eu estava inconsciente, minha família e meus amigos recebiam uma sequência de notícias ruins dia após dia”, relembra Buonarotti.

Publicidade

Três meses antes da data fatídica, que se tornou um dos casos mais emblemáticos do setor de traumas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Buonarotti havia feito seu primeiro Ironman - triatlo com 3,8 km de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. Depois de 20 dias de descanso, ele já se preparava para participar novamente da competição, que aconteceria no ano seguinte, mas seus planos foram brutalmente interrompidos. “Se não fosse pela minha reserva física eu certamente não teria resistido. O esporte, além da resistência, também nos ensina a perseverar quando as circunstâncias não são favoráveis”, enfatiza ele.





“Saí do hospital numa cadeira de rodas e com o diagnóstico de que nunca mais voltaria a andar. Seis anos depois estava cruzando novamente a linha de chegada do Ironman. Não guardei rancor e nem mágoa das pessoas que fizeram isso comigo. Sempre tive a sensação de que minha história de resiliência e fé deveria chegar ao máximo de pessoas possível. As marcas no meu corpo representam quem eu sou e contam a minha batalha em que muitos soldados lutaram juntos por um objetivo comum. Elas me lembram todos os dias que tive o privilégio de ter uma segunda chance, de renascer um novo homem”, pontua.

Publicidade





O diretor e roteirista Lucas Bretas avalia que o lançamento no Bandplay garante que o produto cinematográfico vai alcançar o grande público de uma forma sistemática e maciça por ‘conversar’ com diversos segmentos e camadas de espectadores. “Temos a vertente esportiva com o triatlo sendo o pano de fundo para toda a trama; o drama familiar; a ligação estreita e a cumplicidade com os profissionais de saúde e, por fim, a superação física e atlética de alguém que esteve muito próximo da morte”, analisa Bretas, que cobriu o factual do assalto como jornalista sem imaginar que anos mais tarde dividiria carona para o Ironman 2017, em Florianópolis, com um amigo que estava com o protagonista no momento do roubo. Na ocasião, o idealizador da obra descobriu detalhes da recuperação e soube que Sergio estaria competindo. Pouco antes da prova, os dois se encontraram e Lucas revelou o desejo de transformar o relato em um longa-metragem acreditando que haviam ali todos os ingredientes para um enredo forte, profundo e capaz de nos fazer repensar nossos próprios valores.

Publicidade

O nome 1538°C - The Iron Human foi escolhido porque essa é a temperatura de fusão do ferro, um dos componentes mais resistentes da natureza, e remete ao nome da competição preferida do atleta, que significa homem de ferro em português, ou seja, nada mais propício para definir alguém que suportou condições clínicas extremas.

Publicidade

A inclusão do documentário no app representa um marco significativo para a Grattitude Films, permitindo que o público tenha acesso gratuito a uma das mais impressionantes histórias de resiliência. “Estamos extremamente satisfeitos por termos alcançado um notável reconhecimento no mercado com nosso primeiro filme sendo apresentado em um streaming acessível globalmente”, destaca o produtor e diretor executivo Samuel Prisco.

O Bandplay está disponível gratuitamente em versões online para celulares iOS e Android e TVs conectadas. Também é possível acessar o aplicativo em tablets e pelo site oficial. A plataforma conta com todos os formatos do Grupo Bandeirantes em seu catálogo, como Melhor da Noite, Perrengue do Dia, MasterChef, Jogo Aberto, Os Donos da Bola, Melhor da Tarde, Brasil Urgente, Jornal da Band, entre outras produções, além das rádios e afiliadas. Ela ainda oferece, sem qualquer custo, acesso a séries e dezenas de títulos de distribuidoras parceiras.