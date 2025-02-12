Gabriel é o sexto eliminado do BBB 25, com 48,81% dos votos

Gabriel Yoshimoto é o sexto eliminado do BBB 25, com 41,81 % dos 28 milhões de votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (11). Vitória (42,88 %) e Aline (8,31%) disputaram o Paredão com o produtor de eventos.
O brother entrou na berlinda pela votação da casa. Vitória também esteve entre as mais indicadas pelos participantes e Aline foi indicada pelo líder, João Gabriel.
Gabriel tem 30 anos e mora em São Paulo. Ele entrou na casa com o amigo Maike, sua dupla no início do jogo. Do lado de fora, a namorada, Juliana, espera o amado.
Maike, João Gabriel, João Pedro, Diogo, Vilma, Renata e Eva foram seus maiores aliados no jogo, mas não conseguiram manter sua permanência na casa.
