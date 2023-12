Gratuito, 'Show da Virada' de Maringá terá Paralamas do Sucesso e mais atrações

Os maringaenses e turistas vão celebrar a chegada do ano novo com um grande ′Show da Virada′ em 31 de dezembro na Praça da Catedral. A atração, que faz parte da programação da ′Maringá Encantada′, contará com a banda Paralamas do Sucesso e outras atrações musicais a partir das 20h30. A noite especial também reunirá apresentações do vencedor do The Voice Kids, Wagner Barreto, de Gabriel Zara e Banda e dos DJs Don Nattus e Camis.



“Além de garantir o entretenimento das famílias maringaenses, o ′Show da Virada′ atrai visitantes de outras cidades e movimenta a economia local. Investimos em uma grande atração nacional e na valorização dos artistas locais para que toda a comunidade possa celebrar a chegada de 2024”, afirmou o prefeito Ulisses Maia.



Para dar início às festividades no dia 31 de dezembro, os DJs Don Nattus e Camis vão animar os maringaenses, a partir das 20h30, com hip hop, grooves e brasilidades. Na sequência, às 21h, Gabriel Zara se apresenta com clássicos do pop/rock, samba e MPB. O cantor Wagner Barreto, vencedor do programa The Voice Kids em 2016, subirá ao palco às 22h. Os DJs Don Nattus e Camis voltam ao palco durante os intervalos para garantir muita música durante todo o evento.



Grande atração da noite, a banda Paralamas do Sucesso sobe ao palco à meia-noite. O ano de 2024 vai começar embalado por sucessos como ′Lanterna dos Afogados′, ′Meu Erro′, ′Aonde Quer Que Eu Vá′, ′Óculos′, ′Cuide Bem do Seu Amor′, ′Alagados′ e ′Vital e Sua Moto′. Com mais de 40 anos de estrada, o grupo é formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. São 27 álbuns lançados, com mais de cinco milhões de cópias vendidas.



“Será uma festa linda e mais um momento marcante para toda comunidade. O ′Show da Virada′ é mais uma das nossas ações para que as pessoas possam vivenciar Maringá e aproveitar os atrativos turísticos da nossa cidade”, destacou o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora.